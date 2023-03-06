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НовостиОбщество6 марта 2023 12:29

В Саратове горожанка «по кругу» поцарапала Lexus

Повреждения иномарки оценены примерно в полмиллиона рублей
Роман Хвалин
Фото: Архив КП, Веленгурин Владимир

Фото: Архив КП, Веленгурин Владимир

В Волжском районе Саратова горожанка «по кругу» поцарапала автомобиль престижной марки Lexus. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию Саратова обратилась 36-летняя владелица иномарки. Женщина заявила, что неизвестные поцарапали весь кузов ее автомобиля.

Сотрудниками полиции установлено, что виновницей преступления может быть 37-летняя женщина. По версии следствия, царапины на автомобиль нанесены ключом.

По оценке полицейских, сумма ущерба может составлять до полумиллиона рублей. Свой поступок горожанка не обосновала. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы.

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