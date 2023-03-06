Отец и сын Казеевы

В ходе СВО погибли отец и сын из Турковского района. Об этом в телеграм-канале рассказал глава района Алексей Никитин.

Сегодня, 6 марта, в Турковском районе попрощались с отцом и сыном из семьи Казеевых — 49-летним Игорем и 30-летним Вячеславом. Мужчины погибли в боях в ходе специальной военной операции.

- Выражаю искренние соболезнования родным и знакомым погибших воинов. Потеря близких людей для семьи и друзей — трагедия, но память о воинах-земляках навсегда сохранится в наших сердцах, - высказался Никитин.

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