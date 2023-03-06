Суд обязал предпринимателей снести здание ТЦ «Покровск» в Энгельсе

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Арбитражный суд обязал бизнесменов Армена Джуликяна и Нурани Муталлапова снести здание ТЦ «Покровск» в Энгельсе. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, в 2018 году реконструкция здания была произведена без разрешения муниципальных властей. При обращении в Верховный суд с целью легализации объекта бизнесмены получили отказ.

В 2021 году суд признал торговый центр «Покровск» опасным для посетителей.

По заключению суда, реконструкция здания до первоначального состояния невозможна. Поэтому собственники должны самостоятельно снести ТЦ в течение трех месяцев.

На решение суда была подана апелляционная жалоба. Заседание назначено на 14 марта.

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