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НовостиОбщество6 марта 2023 11:43

Суд обязал предпринимателей снести здание ТЦ «Покровск» в Энгельсе

Самовольно построенный торговый центр оказался опасным для посетителей
Роман Хвалин
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Арбитражный суд обязал бизнесменов Армена Джуликяна и Нурани Муталлапова снести здание ТЦ «Покровск» в Энгельсе. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, в 2018 году реконструкция здания была произведена без разрешения муниципальных властей. При обращении в Верховный суд с целью легализации объекта бизнесмены получили отказ.

В 2021 году суд признал торговый центр «Покровск» опасным для посетителей.

По заключению суда, реконструкция здания до первоначального состояния невозможна. Поэтому собственники должны самостоятельно снести ТЦ в течение трех месяцев.

На решение суда была подана апелляционная жалоба. Заседание назначено на 14 марта.

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