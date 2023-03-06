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НовостиОбщество6 марта 2023 11:36

В Саратове признали памятником архитектуры дом начала ХХ века у Горпарка

Памятником культурного наследия местного значения признали двухэтажку по адресу Чернышевского, 66
Роман Хвалин
Скришот: Google Maps

Скришот: Google Maps

В Саратове признали памятником культурного наследия признали дом у Горпарка. Приказ за подписью министра-председателя комитета культурного наследия региона Владимира Мухина был опубликован сегодня, 6 марта.

В госреестр памятников включили двухэтажный дом по адресу Чернышевского, 66. Он был построен в начале 1900-х и примечателен ризалитами, аттиками, циркульной композицией дверного проема и завершением кровли красивым сводом со шпилем, отметили чиновники.

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