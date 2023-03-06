В Энгельсе угарным газом отравились мужчина с малолетними детьми

Фото: Архив КП

Сегодня, 6 марта, в Энгельсе мужчина отравился газом вместе с малолетними детьми. Об этом рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

В 12:50 в доме по адресу Марины Расковой, 21 пострадали 54-летний мужчина и два ребенка – мальчик трех и девочка семи лет.

Состояние детей оценивается медиками как средней степени тяжести, обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.