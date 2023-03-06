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НовостиОбщество6 марта 2023 11:03

Роман Бусаргин поручил 11 марта провести по всей области личные приемы с участниками СВО

Теперь встречи с семьями военнослужащих будут регулярно проходить по всей области
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба Правительства

фото: пресс-служба Правительства

Роман Бусаргин поручил 11 марта провести по всей области личные приемы с участниками СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

В ходе ПДС с зампредами и министрами Правительства области, губернатор поручил в субботу, 11 марта, во всех районах должны пройти личные приемы участников СВО, их родных и близких. Приемы будут вести главы муниципалитетов с участием районных прокуроров, специалистов местных военкоматов, главврачей больниц. Встречи с семьями военнослужащих будут регулярно проходить по всей области.

Первый подобный прием Роман Бусаргин провел самостоятельно в субботу

— Мы видим, насколько востребован этот диалог. Записалось много людей, и уже в эту субботу я продолжу серию встреч с ними. Вопросов много – от рядовых, бытовых до помощи нашим землякам, которые уже вернулись из СВО, - отметил глава региона.