Слепые прослушивания на шоу «Голос» прошел уроженец Саратовской области

Скриншот: шоу «Голос» / Первый канал

Слепые прослушивания на шоу «Голос» на Первом канале прошел уроженец Саратовской области Вадим Евтеев. Об этом сегодня, 6 марта, рассказали в региональном министерстве культуры.

В 11 сезоне известного проекта шоу «Голос» житель Балашова Саратовской области прошел отборочный тур и попал в команду певца Владимира Преснякова.

В 2014 году Евтеев участвовал в отборочном туре, но слепые прослушивания не прошел. Сейчас балашовец живет и работает в Москве и решил попытать удачу во второй раз. По словам участника проекта, сейчас он преподает вокал в частной школе.

- Я сам не такого уровня педагог. Добро пожаловать в команду, - заявил Пресняков.

Напомним, юбилейный десятый сезон шоу «Голос.дети» победила саратовчанка Аня Доровская.

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