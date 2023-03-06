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НовостиОбщество6 марта 2023 10:34

В Базарном Карабулаке работники Росгвардии спасли беспомощную пенсионерку

67-летняя женщина самовольно ушла из больницы
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Базарном Карабулаке сотрудники Росгвардии спасли 67-летнюю пенсионерку, самовольно ушедшую из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

4 марта утром росгвардейцы патрулировали улицы города, когда им сообщили о побеге пациентки из больницы на Топольчанской.

Женщину быстро нашли у одного из домов на улице Чапаева, она упала на землю и не могла самостоятельно подняться. В релизе отмечается, что женщина находилась в беспомощном состоянии из-за своего самочувствия.

Сотрудники вневедомтсвенной охраны помогли пожилой пациентке и доставили ее до полицейского отдела для принятия дальнейших мер.

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