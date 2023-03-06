Международные соревнования принесли саратовским каратистам 8 медалей в Арабских Эмиратах

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Международные соревнования принесли саратовским каратистам 8 медалей на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта области.

Соревнования проходили в Самаре 3 и 4 марта. На них присутствовали каратисты из 14 регионов Приволжья.

Наши спортсмены привезли 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали:

— Анна Щербина- 1 место, ката 16 лет и старше;

— Ахмед Ахмедов — 1 место, в весовой категории до 67 килограмм, 18 лет и старше;

— Александра Мешкова -1 место, в весовой категории до 68 килограмм, 18 лет и старше;

— Левон Шаишян — 1 место, в весовой категории до 55 килограмм, 12-13 лет;

— Евгений Жаданов — 2 место, в весовой категории до 40 килограмм, 12-13 лет;

— Иван Бойко — 3 место, ката 12-13 лет;

— Тимур Перевозчиков — 3 место, в весовой категории до 40 килограмм, 12-13 лет;

— Гор Колтухчян — 3 место, кумитэ 11 лет.

Всех спортсменов готовили тренеры СШОР по дзюдо "Сокол".

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