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НовостиОбщество6 марта 2023 9:47

В Саратовской области медсестра выманила 85 тысяч рублей у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Роман Хвалин

Сотруднице одной из больниц в Саратовской области предъявили обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

С 2020 по 2021 годы медсестра добилась доверия 73-летней пациентки в Базарно-Карабулакской районной больнице и выманила у нее 85 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве не уточнили, как именно подозреваемая обманула пенсионерку.

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