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НовостиОбщество6 марта 2023 9:43

В Саратове охранное предприятие задолжало работникам 1,2 миллиона рублей

61 работнику организации не платили зарплату на протяжении двух месяцев
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове охранное предприятие задолжало работникам 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

Прокуратура Волжского района провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью ЧОО «Лион-Альянс».

Установлено, что 61 работнику организации не выплачена заработная плата за период с декабря 2022 по январь 2023 года. Долг по оплате труда превысил миллион двести тысяч рублей.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении и внесла представление. Задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.