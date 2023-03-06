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В Саратове охранное предприятие задолжало работникам 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

Прокуратура Волжского района провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью ЧОО «Лион-Альянс».

Установлено, что 61 работнику организации не выплачена заработная плата за период с декабря 2022 по январь 2023 года. Долг по оплате труда превысил миллион двести тысяч рублей.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении и внесла представление. Задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.