IV Всероссийский конкурс «А ну-ка девушки!»: победительницей стала осужденная из Саратовской области

Фото: УФСИН по Саратовской области

В IV Всероссийском конкурсе «А ну-ка девушки!» победительницей стала осужденная из ИК-5 города Вольск Саратовской области. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает региональное УФСИН.

В мероприятии приняли участие из 68 территориальных органов уголовно-исполнительной системы. В конкурсе было несколько номинаций - "Визитная карточка", "Творческий конкурс", "Представление субъекта Российской Федерации", "Модный показ" и "Хозяюшка".

22-летняя осужденная одержала победу в номинации «Модный показ» благодаря своему наряду весом 5 килограмм. На протяжении двух месяцев девушка создавала образ для конкурса.

Свою победу конкурсантка посвятила маме, которая с нетерпением ждет ее возвращения домой.

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