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НовостиПроисшествия6 марта 2023 8:50

В Балаково внедорожник Ford отбросило в крыло Hyundai после столкновения с «Матизом»

Утром у дома по Советской, 57 произошло тройное ДТП
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодняшним утром, 6 марта, в Балаково произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

У дома по адресу Советская, 57 Ford, который на второстепенной дороге вел 62-летний мужчина, не уступил Daewoo Matiz – ей управляла 32-летняя женщина.

От столкновения Ford откинуло в стоящий рядом Hyundai Solaris. В ДТП пострадала водительница «Матиза», ее доставили с травмами в больницу.

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