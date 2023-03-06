В Ленинском районе Саратова из-за ремонта без отопления остались несколько десятков домов

Фото: Архив КП

Сегодня, 6 марта, в Ленинском районе Саратова из-за ремонта коммуникаций несколько десятков домов остались без отопления, сообщила районная администрация в Телеграм-канале.

Батареи остыли в многоэтажках по адресам:

- 4-я Дачная, 7, 9;

- Международная, 26, 26а, 28а, 30, 28б, 36;

- Мира, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 30, 30а, 30б, 15б, 26, 28, 34, 32; - Молодежный проезд, 3, 5.

Отопление должны вернуть в 17:00.

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