Ночная авария в Саратове: водитель «Калины» попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция

Минувшей ночью, 5 марта, произошла авария, в результате которой водителя-виновника госпитализировали. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в Заводском районе Саратова. В 2.40 на улице Крымской напротив дома №7 водитель «Лада Калина» врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi Kanter. После этого иномарка столкнулась со стоящей впереди «ГАЗелью». В двух последних авто водителей не было.

В результате столкновения, 35-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.