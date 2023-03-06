Ночная авария в Саратове: водитель «Калины» попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция
Минувшей ночью, 5 марта, произошла авария, в результате которой водителя-виновника госпитализировали. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в Заводском районе Саратова. В 2.40 на улице Крымской напротив дома №7 водитель «Лада Калина» врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi Kanter. После этого иномарка столкнулась со стоящей впереди «ГАЗелью». В двух последних авто водителей не было.
В результате столкновения, 35-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
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