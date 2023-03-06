https://t.me/ZavodMoskvich

В Саратове поставками нового «Москвича» займется компания «ТолСар». Об этом сообщает Telegram-канал завода "Москвич".

Продажи на внедорожник «Москвич 3» стартовали уже 3 марта. Поставками обновленного авто займется компания «ТолСар». Местный бренд находится в Саратове на улице Шехурдина, в котором представлены автомобили известной марки BMW.

Продажи отечественного авто стартовали уже в 23 городах России. Минимальная цена на внедорожник составляет 1 970 000 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.