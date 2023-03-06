фото: СУ СКР

В Саратове забили насмерть пенсионера-квартиросъемщика. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера днем, 5 марта, в Саратове, в одной из квартир на улице Волгоградской обнаружили тело 64-летнего мужчины. На теле квартиросъемщика обнаружили множественные травмы, о чем сообщили в полицию. О том, кто обнаружил труп пенсионера, не сообщается.

Проведена судмедэкспертиза, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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