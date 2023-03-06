Саратовцев ожидает четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты Саратовской области. Начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта выпадает на середину недели, поэтому переноса выходных не произойдет.

Тем, кто находится в оплачиваемом отпуске, праздничный день в число календарных дней отпуска не включается. В соответствии со статьей 120 ТК РФ, отпуск должен продлеваться на один день.

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