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НовостиОбщество6 марта 2023 6:56

В Энгельсе установят индикаторы для оперативного обнаружения аварий на электросетях

Пилотный проект распространится и на другие города региона
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Энгельсе Саратовской области установят индикаторы для оперативного обнаружения аварий на электросетях. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин встретился с руководителем АО «Облкоммунэнерго» Вадимом Ойкиным. В прошлом году в развитие электросетевого сервиса уже было направлено 160 миллионов рублей. Благодаря этому уже построено 55 километров новых линий электропередачи. Это помогло уменьшить число аварийных отключений на 365 случаев.

В этом году планируется продолжить техническую модернизацию в Энгельсе. Будут установлены индикаторы, которые быстро определят место аварии. Это поможет значительно сократить время реагирования в аварийных ситуациях.

Кроме того, пилотный проект распространится и на другие города региона.

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