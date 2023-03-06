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НовостиПроисшествия6 марта 2023 6:50

В Волжском районе Саратова водитель пострадал в автоаварии с Mitsubishi и Vortex

Помощь потребовалась 30-летнему водителю российского авто
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 5 марта, в Волжском районе Саратова столкнулись два авто, один человек пострадал. Об этом сообщили в ГИБДД.

В 21:30 у дома по адресу 4-я Прудовая, 2/26 на пересечении с Самойловской столкнулись Mitsubishi Lancer и Vortex Estina.

30-летний водитель Vortex госпитализировали с травмами.

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