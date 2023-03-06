На среднюю зарплату жители Саратовской области могут позволить себе 767 литров бензина в месяц

Фото: Архив КП, Владимир Веленгурин

На среднюю зарплату жители региона могут позволить себе 767 литров бензина в месяц. Исследование об этом сегодня, 6 марта, опубликовали РИА Новости.

Средняя цена бензина АИ-92 в Саратовской области – 47,24 рубля. За такую стоимость жители региона на среднемесячную зарплату могут позволить себе 767 литров топлива.

Даже учитывая тот факт, что средняя цена на бензин в регионе соответствует общероссийскому уровню, для жителей нашего региона он остается не вполне доступным.

По доступности бензина для населения Саратовская область занимает 59-е место в рейтинге российских регионов.

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