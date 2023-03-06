фото: Александров Николай, архив КП

В Саратовской области от бешенства привили 112 тысяч животных. Об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства области.

С начала 2023 года специалистами областной государственной ветеринарной службы привито 112 тысяч животных разных видов, в том числе вакцинации подвергнуто 6,5 тысяч собак и 5,2 тысячи кошек.

Вакцинацию животных следует проводить ежегодно, в участковых ветлечебницах кошек и собак в течение года вакцинируют бесплатно.

Прием животных ведется ежедневно по следующим адресам:

—Ветеринарная клиника №1

Адрес: 410001, г.Саратов, ул. Огородная, д.31Б.

Телефон: (8452) 94-52-87

—Ветеринарная клиника №2

Адрес: 410005, г.Саратов, ул. Соколовая, д.314.

Телефон: (8452) 29-13-30

—Ветеринарная клиника №3

Адрес: 410069, г.Саратов, ул. Шехурдина, д.1.

Телефон: (8452) 38-98-36.

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