фото: Александров Николай, архив КП
В Саратовской области от бешенства привили 112 тысяч животных. Об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства области.
С начала 2023 года специалистами областной государственной ветеринарной службы привито 112 тысяч животных разных видов, в том числе вакцинации подвергнуто 6,5 тысяч собак и 5,2 тысячи кошек.
Вакцинацию животных следует проводить ежегодно, в участковых ветлечебницах кошек и собак в течение года вакцинируют бесплатно.
Прием животных ведется ежедневно по следующим адресам:
—Ветеринарная клиника №1
Адрес: 410001, г.Саратов, ул. Огородная, д.31Б.
Телефон: (8452) 94-52-87
—Ветеринарная клиника №2
Адрес: 410005, г.Саратов, ул. Соколовая, д.314.
Телефон: (8452) 29-13-30
—Ветеринарная клиника №3
Адрес: 410069, г.Саратов, ул. Шехурдина, д.1.
Телефон: (8452) 38-98-36.
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