Под Аткарском спасатели помогли семье с 4-х летним ребенком

Фото: Облспас

Вчера, 5 марта, в Аткарском районе Саратовской области в снегу застряла машина с маленьким ребенком. Об этом рассказали в Облспасе.

В 20:45 спасатели получили вызов об оказавшемся в снегах автомобиле между деревней Бубновка и трассой А-298, помощь требовалась троим.

Спасатели прибыли на место и эвакуировали мужчину, женщину и четырехлетнего ребенка. Их доставили до ближайшего пункта жизнеобеспечения, от медпомощи пострадавшие отказались.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.