Под Аткарском спасатели помогли семье с 4-х летним ребенком

Фото: Облспас
Вчера, 5 марта, в Аткарском районе Саратовской области в снегу застряла машина с маленьким ребенком. Об этом рассказали в Облспасе.
В 20:45 спасатели получили вызов об оказавшемся в снегах автомобиле между деревней Бубновка и трассой А-298, помощь требовалась троим.
Спасатели прибыли на место и эвакуировали мужчину, женщину и четырехлетнего ребенка. Их доставили до ближайшего пункта жизнеобеспечения, от медпомощи пострадавшие отказались.
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