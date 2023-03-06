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НовостиОбщество6 марта 2023 5:41

Под Аткарском спасатели помогли семье с 4-х летним ребенком

Машина семьи застряла в снегу между Бубновкой и трассой А-298
Роман Хвалин
Фото: Облспас

Фото: Облспас

Вчера, 5 марта, в Аткарском районе Саратовской области в снегу застряла машина с маленьким ребенком. Об этом рассказали в Облспасе.

В 20:45 спасатели получили вызов об оказавшемся в снегах автомобиле между деревней Бубновка и трассой А-298, помощь требовалась троим.

Спасатели прибыли на место и эвакуировали мужчину, женщину и четырехлетнего ребенка. Их доставили до ближайшего пункта жизнеобеспечения, от медпомощи пострадавшие отказались.

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