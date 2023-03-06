фото: Володин. Саратов

В поселке Соколовом до конца года появится поликлиника и ледовая арена. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин.Саратов».

Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратов встретился с избирателями из поселка Соколовый. Председатель ГД рассказал о проделанной работе и обсудил с жителями ближайшие планы.

Ранее в поселке были сделаны дороги и тротуары, реконструирован стадион, завершается строительство долгожданной поликлиники. Сейчас начинается возведение круглогодичной ледовой арены рядом со школой, сдать которую планируют к началу учебного года.

– Поселок Сокол – это город Саратов. Все стандарты благоустройства, социальная сфера должны быть такими же, как в городе, – сказал Володин.