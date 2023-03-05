фото: тг-канал Лады Мокроусовой

В Саратове из ветхого жилья в 2023 году расселят 3500 человек. Об этом сообщила глава города Лада Мокроусова в своем телеграм-канале.

Чиновница вместе с руководителями профильных структурных и территориальных подразделений осмотрела земельные участки, где будут строить дома для расселенных жильцов.

В рамках первого этапа программы переселения из ветхого аварийного жилья, в 2023 году в Саратове планируется расселить 70 домов, в которых проживает 3500 человек. Сдать дома и вручить ключи от новых квартир планируется до конца года.

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