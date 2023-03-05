Кадры из интервью с Федором

Полицейские из Саратова присоединились к акции в поддержку 10-летнего Федора из Брянской области. Об этом сообщает ГУ МВД.

Сотрудники органов охраны правопорядка из Саратовской области присоединились к всероссийской акции в поддержку 10-летнего Федора.

- Желаем ему скорейшего выздоровления! - напутствуют мальчика полицейские.

Утром, 2 марта, школьник из Климовского района Брянской области с двумя девочками направлялся на учебу в другое село на машине одного из местных жителей. Машина была расстреляна диверсантами из ВСУ, водитель скончался, Федя получил ранение. Мальчик помог девочкам выбраться из автомобиля, отвел их в лесополосу, после чего дети на попутке добрались домой.

- Начали стрелять по машине. Я понял, что на месте лучше не надо сидеть. В тот момент всё было резко, я даже ничего не понял. Когда мы добирались домой, начал снимать куртку, вижу у меня в куртке дырка, и кровь пошла. Я так понял, что пуля, - рассказал Федор о том, что случилось, честно признаваясь, что в тот момент было страшно.

Федя растет в многодетной семье, где мать одна воспитывает шестерых детей. Старшие братья маленького героя - Алексей и Иван, принимают участие в СВО. Готовятся документы для представления Федора к награждению медалью «За отвагу».