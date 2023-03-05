фото: пресс-служба мэрии Саратова

В Саратове в апреле перестанут ходить трамваи маршрута №9. Об этом сообщает городская администрация.

Прекращение движения маршрута связано с строительством рельсового полотна для скоростного трамвая. Старт работ запланирован на апрель с трамвайного маршрута № 9.

В ходе встречи по вопросу обеспечения транспортной доступности саратовцы высказали предложения о возвращении автобусного маршрута 100, который следовал от к/т «Спутник» до ул. Грибова, ограничении въезда большегрузного транспорта в город на период работ, увеличении количества рейсов городских электричек.

- При обеспечении транспортной доступности все озвученные предложения будут учтены, - сообщает мэрия.

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