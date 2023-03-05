Саратовцев предупреждают о возможном осложнении ситуации с мышиной лихорадкой. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора Саратовской области.

Согласно тексту документа, в 2022 году заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Саратовской области составила 2,42 на 100 тысяч населения, что ниже среднего показателя за десятилетний период.

Большинство заражений произошло в бытовых условиях – 60,3 процентов, при посещении леса – 25,9% и в огородах – 5,2 процентов.

Чаще всего заболевали в Петровском, Марксовском, Вольском, Балаковском, Балашовском и Аркадакском районах, а на Саратов приходится 29,3 процента от всех случаев.

По итогам зимы 2022-2023 года превышение средних показателей численности мышей наблюдалось в 13 районах (особенно в Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Петровском, Самойловском и Татищевском).

Управление Роспотребнадзора приходит к выводу о неблагоприятном прогнозе на обострение эпизоотической и эпидемиологической ситуации по ГЛПС в Саратовской области весной и летом этого года.