В Саратовской области за сутки зарегистрировано 297 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в области заболело 312 841 человек. Выздоровело с начала эпидемии 304 962, за сутки 207 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 137, Энгельсском районе — 47, Балаковском— 42; Балашовском — 22; Ртищевском — 7.

Чаще всего заболевали люди старшего поколения (65 и старше) — 74 случая. У 15 заболевших выявили пневмонию, у всех остальных признаками ОРВИ.