В Саратове рецидивист за один день ограбил магазин и 80-летнюю пенсионерку

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове по подозрению в двух грабежах задержали 32-летнего мужчину, сообщили в ГУ МВД.

В один день в микрорайоне Солнечный саратовец совершил два преступления. Сначала злоумышленник набрал в магазине продуктов на три тысячи рублей и сбежал с кассы, не заплатив. Спустя несколько часов он увидел пенсионерку у одного из домов по проспекту Строителей, зашел за ней в подъезд и ограбил – силой отобрал у 80-летней женщины две тысячи рублей.

Оба раза мужчина попал на камеры видеонаблюдения, вскоре его задержали. Саратовец полностью признал вину, как выяснилось, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

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