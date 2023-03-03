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НовостиОбщество3 марта 2023 8:26

В поселке Гагаринского района Саратова ввели карантин по бешенству

Карантин ввели из-за найденного трупа бешеной лисы во дворе одного из домовладений
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В поселке Красный Октябрь Гагаринского района Саратова со вчерашнего дня, 2 марта, введен карантин по бешенству. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона.

Причиной введения карантина стал труп бешеной лисы, найденный во дворе одного из домовладений в населенным пункте. Ветеринары заняты дезинфекцией территории.

Ограничения снимут спустя два месяца, если за это время в поселке ни одно животное – дикое или домашнее, не умрет от бешенства. С карантинной территории вывозить животных.