фото носит иллюстративный характер. Архив "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Саратовские полицейские накрыли наркопритон в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Саратовские полицейские обнаружили в квартире на улице 3-й Сосновый проезд притон. 51-летний местный жители пускал трех наркозависимых к себе в квартиру для употребления.

О преступлении стало известно на этой неделе. В отношении мужчины завели дело по факту организации притона и отпустили под подписку о невыезде. Горожанину грозит до 4 лет лишения свободы.

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