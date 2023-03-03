фото: Типичный Балаково

В Балаково Lifan протаранил отбойник. Об аварии сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сегодня рано утром, 3 марта, в Балаково произошло ДТП. Напротив дома № 2 по ул. Академика Жук 41-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован медиками.

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