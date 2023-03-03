В Вольске простились с разведчиком из добровольческого батальона «Барс» – он погиб в СВО

Фото: администрация Федоровского района

В ходе СВО на Донбассе погиб военнослужащий из Саратовской области Дамир Аминов. Об этом сообщили вчера, 2 марта, в администрации Федоровского района.

Аминов был сержантом и командовал разведывательно-диверсионной группой добровольческого батальона «Барс».

Прощание с героем прошло в Вольске.

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