В Саратовской области с конца марта изменят расписание две электрички

Фото: Архив КП

В Саратовской области с 26 марта сменится расписание двух пригородных поездов. Об этом сообщили в ПривЖД.

Так, электропоезд № 6163 сообщением Саратов-1 – Ртищево теперь отправится с вокзала Саратов-1 в 18:24 (позже на 16 минут), а прибудет на станцию Ртищево в 21:23 (позже на 16 минут);

Кроме того, пригородный поезд № 6325 Карамыш – Тарханы отправится со станции Карамыш в 16:09 (позже на 14 минут), и прибудет на станцию Тарханы в 20:17 (позже на 14 минут).

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