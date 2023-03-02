Саратовская область лидирует в статистике по убыли населения среди субъектов РФ. Такие данные были опубликованы сегодня, 2 марта, на сайте Росстата.

За год в регионе население сократилось на 26,4 тысячи. Этот результат занимает третье место, уступив Ростовской и Нижегородской областям.

При этом смертность опередила рождаемость. Что касается миграционной убыли – отток населения составил более 8 тысяч человек. Этот показатель поднял регион в пятерку лидеров по стране.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.