В Саратовской области назвали сроки начала сезона охоты на пернатую дичь

Фото: Архив КП
В Саратовской области назвали сроки начала сезона весенней охоты на пернатую дичь. Охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа продлится 10 дней - с 25 марта по 3 апреля. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.
Такие сроки установлены для Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского и Ровенского районов.
Во всех остальных районах охота начнется с 1 по 10 апреля.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.