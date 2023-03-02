Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 9:50

В Саратовской области назвали сроки начала сезона охоты на пернатую дичь

Охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа открыта с 25 марта по 3 апреля
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области назвали сроки начала сезона весенней охоты на пернатую дичь. Охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа продлится 10 дней - с 25 марта по 3 апреля. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Такие сроки установлены для Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского и Ровенского районов.

Во всех остальных районах охота начнется с 1 по 10 апреля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.