В Саратовской области назвали сроки начала сезона охоты на пернатую дичь

Фото: Архив КП

В Саратовской области назвали сроки начала сезона весенней охоты на пернатую дичь. Охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа продлится 10 дней - с 25 марта по 3 апреля. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Такие сроки установлены для Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского и Ровенского районов.

Во всех остальных районах охота начнется с 1 по 10 апреля.

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