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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:49

В Саратовской области сохраняется дефицит медработников

Не хватает почти четырех тысячи врачей и медсестер
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области отметили дефицит медработников. Не хватает 1986 врачей и 1791 медсестер. Этот вопрос сегодня, 28 февраля, обсудили на депутатских слушаниях по вопросу подготовки кадров для медицины.

Спикер регпарламента Михаил Исаев отметил, что масштабная работа по подготовке медиков, а также привлечению их в профессию проводится нашим профильным медицинским вузом. Реализуется программа целевого обучения.

На сегодняшний день в государственных медицинских организациях региона не хватает 1986 врачей и 1791 медработников.

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