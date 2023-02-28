В Саратовской области сохраняется дефицит медработников

Фото: Архив КП
В Саратовской области отметили дефицит медработников. Не хватает 1986 врачей и 1791 медсестер. Этот вопрос сегодня, 28 февраля, обсудили на депутатских слушаниях по вопросу подготовки кадров для медицины.
Спикер регпарламента Михаил Исаев отметил, что масштабная работа по подготовке медиков, а также привлечению их в профессию проводится нашим профильным медицинским вузом. Реализуется программа целевого обучения.
На сегодняшний день в государственных медицинских организациях региона не хватает 1986 врачей и 1791 медработников.
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