На время строительства скоростного трамвая в Саратове закроют пять маршрутов

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале о тренировке по запуску дополнительных автобусов для оценки вероятного пассажиропотока.
Всего же, как уточнил зампред правительства региона Павел Мигачев, на срок ремонта трамвайной сети запустят 72 автобуса и 12 дополнительных машин для работы в час-пик.
Тренировки, анонсированные губернатором, проведут уже в конце марта.
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