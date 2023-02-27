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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:17

На время строительства скоростного трамвая в Саратове закроют пять маршрутов

Движение по путепроводу в районе Стрелки будет ограничено с августа 2023 года по ноябрь 2024 года
Роман Хвалин
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале о тренировке по запуску дополнительных автобусов для оценки вероятного пассажиропотока.

Всего же, как уточнил зампред правительства региона Павел Мигачев, на срок ремонта трамвайной сети запустят 72 автобуса и 12 дополнительных машин для работы в час-пик.

Тренировки, анонсированные губернатором, проведут уже в конце марта.

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