Главой Энгельса выбрали депутата Александра Шувалова

Фото: engels-city.ru

Сегодня, 27 февраля, в Энгельсе выбрали нового главу города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Энгельсского района.

Вопрос о назначении нового главы на очередном заседании решали городские и районные депутаты. Большинство проголосовало за избрание на пост депутата Александра Шувалова. Он представлял избирательный округ № 16 от партии "Единая Россия"

По информации из открытых источников, Шувалов родился в 1946 году. В 1987 году закончил саратовский Политехнический институт. Является директором ООО Предприятие «РСУ».

Отметим, что ранее должность занимал Сергей Горевский. Он умер на 59-м году жизни в конце августа прошлого года.

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