Житель Саратова проведет 2,5 года в колонии за угрозы убийством в драке

Одному из участников дорожной драки, который накинулся на 60-летнего водителя внедорожника в прошлом году на Политехнической, огласили приговор.

Конфликт произошел 14 февраля 2022 года. Тогда пострадал 60-летний водитель внедорожника. Мужчина оказался участником словесной перепалки с четырьмя мужчинами из попутной легковушки.

Развязка наступила на улице Политехнической. Поравнявшись на светофоре с автомобилем 60-летнего мужчины, хулиганы вышли из автомобиля, один из них побил водителя внедорожника, угрожая дальнейшей физической расправой. Пострадавший получил травму глаза и посчитал угрозы убийством реальными. В этот же день в территориальный отдел полиции доставили злоумышленника и еще троих человек.

По результатам судебного разбирательства, ранее судимый, 37-летний житель Саратова признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и в угрозе убийством.

Суд назначил злоумышленнику 2,5 года в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.