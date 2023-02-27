В Саратове завершено расследование уголовного дела «лжепредседателя» СНТ

Фото: Архив КП

В Саратове задержан мужчина, незаконно получивший должность председателя СНТ и использовавший свои полномочия для незаконного обогащения. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По данным следствия, в 2019 году 55-летний саратовец изготовил подложный протокол общего собрания членов СНТ, согласно которому стал председателем СНТ, членом которого даже не являлся.

Также обвиняемый организовал изготовление поддельной печати. С этого момента, за год он незаконно приобрел в собственность своей сожительницы, ее свекрови, а также своего знакомого права на чужое имущество семи земельных участков СНТ, которые находились в пользовании участников СНТ и во владении Администрации МО «Город Саратов».

Причиненный ущерб оценивается более чем в 2,9 млн рублей.

Следствие по делу о мошенничестве и представлении в налоговый орган подложных документов завершено и отправлено в суд для рассмотрения.

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