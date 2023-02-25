ЧП в Саратове

В Саратове 56-летний мужчина был убит в ходе конфликта в общежитии, о чем сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошел 11 февраля 2023 года в Ленинском районе. В комнате общежития, расположенного на улице Ломоносова, разгорелся конфликт между 39-летним мужчиной и ранее незнакомым ему 56-летним оппонентом. Оба участника были пьяны.

В ходе конфликта младший нанес старшему участнику драки несколько ударов кулаком в голову. Потерпевшего госпитализировали, а 21 февраля он скончался. 39-летний подозреваемый был задержан. Его допрашивают.