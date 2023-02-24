фото: Солнечный Саратов

В Саратове ночью мужчина с парашютом прыгнул с 23-го этажа. Об этом этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 24 февраля, в городском сообществе «Солнечный Саратов» появилась публикация от очевидца событий.

По словам автора, в ночь на 24 февраля в подъезд дома №40 по улице Лунной зашел неизвестный, поднялся на 23-й этаж и сиганул с парашютом во двор дома. Приземлился на капот одной из припаркованных машин, встал и ушел. Судя по видеозаписи камеры наблюдения, в подъезд многоэтажки мужчина вошел за 10 минут до полуночи 23 февраля.

Парашютист приземлился на припаркованную Kia.

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