Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 10:24

В Саратове бывшего председателя комитета по ЖКХ подозревают в коррупции и злоупотреблении полномочиями

Следствие считает, что Наталия Даниленко получила взятку в 70 тысяч рублей
Роман Хвалин
Наталия Даниленко

Наталия Даниленко

Фото: Дарья Вострикова

В Саратове на бывшего председателя комитета по ЖКХ возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019-2021 годах сотрудница получила от бизнесмена взятку в 70 тысяч рублей на личную банковскую карту. За вознаграждение чиновница обещала помочь с заключением подрядных договоров на ремонт в многоэтажках Саратова между предпринимателем и муниципальными организациями.

Отметим, в указанный в релизе период председателем комитета являлась Наталия Даниленко. В отношении бывшего председателя возбуждены уголовные дела о получении взятки, злоупотреблении и превышении полномочий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.