В Саратове бывшего председателя комитета по ЖКХ подозревают в коррупции и злоупотреблении полномочиями

Наталия Даниленко Фото: Дарья Вострикова

В Саратове на бывшего председателя комитета по ЖКХ возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019-2021 годах сотрудница получила от бизнесмена взятку в 70 тысяч рублей на личную банковскую карту. За вознаграждение чиновница обещала помочь с заключением подрядных договоров на ремонт в многоэтажках Саратова между предпринимателем и муниципальными организациями.

Отметим, в указанный в релизе период председателем комитета являлась Наталия Даниленко. В отношении бывшего председателя возбуждены уголовные дела о получении взятки, злоупотреблении и превышении полномочий.

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