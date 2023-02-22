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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:42

В Саратове ищут 83-летнюю женщину с синим пакетом

Пенсионерка не ориентируется в пространстве
Роман Хвалин
Фото: "Лиза Алерт Саратов"

Фото: "Лиза Алерт Саратов"

В Саратове волонтеры принялись за поиски 83-летней женщины. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Саратов".

Проживает Нина Георгиевна Студенская в поселке Солнечный. Женщина ушла из дома сегодня и не вернулась. Как уточнили волонтеры, пенсионерка в пространстве не ориентируется.

Особые приметы: рост 160 сантиметров, седые волосы, короткая стрижка, светло-голубые глаза. Пенсионерка худощавого телосложения, была одета в серую куртку и коричнево-красную шапку, в руках синий пакет.

Всем, кому известно что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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