фото: ГУ МВД

В Энгельсе задержали работавшую на мошенников девушку-курьера. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, сообщница мошенников, работая в качестве курьера, забирала деньги у пенсионеров, которым до этого сообщали о родственниках, якобы попавших в ДТП. Сумма не регламентировалась, пенсионеры отдавали «сколько могут». За свои услуги подозреваемая получала 10 тысяч рублей, установлена причастность к трем подобным фактам.

По приметам злоумышленницы была составлена ориентировка, а вычислил ее сотрудник ППС

старший сержант полиции Павел Кипоть и нашел в социальных сетях схожую по приметам гражданку. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. По трем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.