В Саратове столкнулись «Газель» и «Гранта» - в больницы попали два человека

Фото: Облспас

В Саратове столкнулись «Газель» и «Гранта» - госпитализированы два человека. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в облспасе, в 21.25 в службу 112 поступило сообщение о ДТП. В Заводском районе на пересечении улиц Ново-Астраханское шоссе и 5-ый Нагорный проезд столкнулись два автомобиля - пассажирская «Газель» и «Лада Гранда» не поделили дорогу.

60-летнюю пассажирку «легковушки» пришлось деблокировать спасателям и доставить в больницу. 67-летнему водителю микроавтобуса также потребовалась медицинская помощь.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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