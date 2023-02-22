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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:57

В Саратове утром по радио горожане услышали фейковую воздушную тревогу

Причина ложной тревоги - хакерские атаки на коммерческие радиостанциии страны
Евгений Бадиков

В Саратове утром по радио горожане услышали фейковую воздушную тревогу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сегодня, 22 февраля, саратовцы в социальных сетях делились видеозаписями, на которых по радио передавали оповещение о воздушной тревоге.

По словам МЧС России, в результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах России в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

— Данная информация является фейком и не соответствует действительности, — разъясняет ведомство.

Юрий Юрин прокомментировал, что сигнал, прозвучавший по радио с 9.00 до 10.00 «Воздушная угроза» не соответствует действительности и не соответствует сигналам оповещения гражданской обороны.