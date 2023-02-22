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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 5:35

В саратовском Солнечном машина сбила велосипедиста

25-летний мужчина получил травмы
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера днем, 21 февраля, в саратовском Солнечном 25-летний мужчина на велосипеде попал под колеса машины, сообщает региональная УГИБДД.

На пересечении Топольчанской с Батавина в 12:30 велосипедиста задавил 31-летний мужчина на Opel Vectra.

25-летнего пострадавшего увезли в больницу.

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